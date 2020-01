Klage vor Kammergericht : Verbraucherschützer siegen gegen Facebook

Berlin Facebook hat mit bestimmten Voreinstellungen zur Privatsphäre und einem Teil seiner Geschäftsbedingungen gegen Verbraucher- und Datenschutzrecht verstoßen. Das hat das Kammergericht in Berlin nach einer Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV) entschieden, teilte die Organisation mit.

Facebook verstößt mit Voreinstellungen zur Privatsphäre und einem Teil seiner Geschäftsbedingungen gegen Verbraucher- und Datenschutzrecht. Das hat das Kammergericht in Berlin nach einer Klage des Verbraucherzentrale-Bundesverbands entschieden. Die Verbraucherzentralen dürfen demnach bei Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gerichtlich vorgehen.

Mit ihrer Klage hatten die Verbraucherschützer insgesamt 26 Einzelverstöße beanstandet. Dazu gehört unter anderem eine Klausel, die es dem Facebook-Konzern gestattet, das Profilbild des Nutzers für kommerzielle Zwecke zu nutzen. Auch beanstandete die Verbraucherzentrale, dass der Ortungsdienst, der anderen Nutzern in dem Online-Netzwerk den Aufenthaltsort des Anwenders verrät, in der Facebook-App von Haus aus aktiviert ist. Zudem sei jedes Facebook-Profil standardmäßig so eingestellt, dass es über Suchmaschinen für jeden schnell und leicht auffindbar sei. Nutzer müssten diese Einstellung erst gezielt deaktivieren.