Die USA haben begonnen, ihre rund 2000 Soldaten aus Syrien zurückzuziehen. Das gab das Weiße Haus gestern bekannt. Nun beginne die nächste Phase dieses Einsatzes. US-Präsident Donald Trump schrieb auf Twitter: „Wir haben den IS in Syrien geschlagen, das war der einzige Grund, während der Trump-Präsidentschaft dort zu sein.“ Seine Sprecherin Sarah Sanders sagte: „Die USA haben jetzt das territoriale Kalifat besiegt.“ Dies bedeute jedoch nicht, dass die weltweite Koalition im Kampf gegen den IS beendet sei. dpa/ap