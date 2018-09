Das Superhirn soll Forschern verschiedenster Wissenschaftsbereiche aus ganz Europa zur Verfügung stehen, zunehmend kommen Mega-Rechner auch in der Medizin, der Genforschung oder in der Katastrophen- und Umweltforschung zum Einsatz. Eines kann der SuperMUC-NG aber nicht: Die Prozente für die CSU bei der Bayern-Wahl am 14. Oktober berechnen. Söder weiß: Diesmal dürfte die Zahl enttäuschend ausfallen.