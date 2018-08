später lesen Gefallener Star Jüngster Spacey-Film spielt nur eine Handvoll Dollar ein Teilen

Twittern







In den USA ist erstmals seit dem Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe ein neuer Kino-Film mit Kevin Spacey gestartet. Doch niemand will den einstigen Hollywood-Liebling mehr sehen. Wie der „Hollywood Reporter“ berichtet, spielte das Drama „Billionaire Boys Club“, in dem Spacey eine „kleine Nebenrolle“ hat, nur 126 US-Dollar am ersten Tag ein, am zweiten Tag waren es immerhin 162 Dollar. SZ