Bundespräsident sorgt sich um die Demokratie

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Antrittsbesuch im Saarland die Bürger dazu aufgerufen, sich in der Demokratie mehr einzubringen. Es bestehe jetzt „noch die Chance, demokratische Strukturen in unserem eigenen Land zu stärken“, mahnte das Staatsoberhaupt im Redaktionsgespräch bei der Saarbrücker Zeitung. Besorgt zeigte sich der Präsident angesichts der autoritären Entwicklungen in anderen Ländern um die Demokratie. Er stellte klar, dass er in Deutschland seine Rolle als Staatsoberhaupt nutzen werde, „Grenzen im demokratischen Diskurs“ deutlich zu machen. Rechtspopulisten dürften nicht in die Opferrolle gedrängt werden.

Steinmeier warb um Verständnis für die lange Regierungsbildung im Bund. Die Menschen hätten teilweise mit Unruhe nach Berlin geblickt. Dort sei aber Tag und Nacht „mit dem notwendigen Ehrgeiz“ um die Regierungsbildung gerungen worden. Nun sei es aber „gut für unser Land, dass diese Phase der Verunsicherung, in der auch Zweifel an der Leistungsfähigkeit der Demokratie wachsen konnten, vorbei ist“, sagte Steinmeier beim SZ-Besuch. Auch er habe in der Nacht der Auszählung über das SPD-Mitgliedervotum zur Groko „etwas unruhig geschlafen“, sagte Steinmeier, der nach dem Jamaika-Aus energisch auf weitere Bemühungen zur Regierungsbildung gedrungen hatte.