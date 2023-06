Peter Müller nur politische Marionette? Saarlands Ex-Ministerpräsident am Bundesverfassungsgericht: „Die Dosis macht das Gift“

Aus seiner Sicht sollten Personen mit politischer Erfahrung durchaus dem Bundesverfassungsgericht angehören, jedoch in begrenzter Anzahl. „Nicht zu viele, aber einzelne schon. Die Dosis macht das Gift“, so der Ex-Politiker in der Richterrobe. Müller, der im September nach zwölf Jahren ausscheidet, erklärte zudem, dass Verfassungsrichter die Bereitschaft haben sollten, sich unbeliebt zu machen.