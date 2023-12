Diskussion um Doppelhaushalt Saar-CDU bremst beim Landeshaushalt – SPD: „politische Spielchen“

Nicht ganz so groß war die Euphorie der Oppositionsparteien im Saar-Landtag. „Es wär schön, wenn alles so käme, wie es angekündigt ist. Dass wir 2,6 Milliarden für unser Stahlwerk bekommen“, sagte der AfD-Fraktionsvorsitzende Josef Dörr. „Aber der Zweifel bleibt, weil Europa noch zustimmen muss.“ Es fehlt noch das Okay der Europäischen Union, aber wie Habeck erklärte, sei in diesem Stadium noch nie ein Projekt gescheitert. „Irgendwann ist immer das erste Mal“, gab Dörr zu bedenken. Es sei auch unklar, wie es nach der Umrüstung weitergehe. „Was geschieht mit dem Stahl, der dann auf dem Weltmarkt teurer sein wird als jetzt. Das bedarf ständiger Subventionen. Die müssten auch zugesagt sein.“