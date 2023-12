Mittel sollen in den Haushalt eingestellt werden Landtag will Einstellungen der Saarländer wissenschaftlich erforschen lassen

Der saarländische Landtag will in den nächsten beiden Jahren die politischen Einstellungen der Saarländerinnen und Saarländer erstmals in einer großen Studie wissenschaftlich untersuchen lassen. Für einen „Saarland-Monitor“ sollen für die Jahre 2024 und 2025 jeweils 70 000 Euro in den Haushalt eingestellt werden, beschloss die SPD-Fraktion kürzlich bei ihrer Haushaltsklausur. Das Vorhaben wurde mit der CDU-Fraktion besprochen.