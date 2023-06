Mittelkürzung Bund-Länder-Finanzen: Kieler Ministerin attackiert Lindner

Kritik an Lindner äußerte auch der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne). „So können wir einfach nicht mehr weitermachen“, betonte er. Auf der Finanzministerkonferenz in der vergangenen Woche hätten sich Bund und Länder gegenseitig versichert, dass sie große Aufgaben gemeinsam bewältigten. „Einen Wimpernschlag später will der Bundesfinanzminister seinen Haushalt auf Kosten der Länder aufstellen“, kritisierte Bayaz.