Gutachten zu Treibhausgas-Emissionen : Klimagutachten / Wolf / bis 17 h

Berlin Expertenrat für Klimafragen stellt neues Gutachten zu Treibhausgas-Emissionen vor.

Der von der Bundesregierung eingesetzte Expertenrat für Klimafragen hat am Donnerstag sein erstes Gutachten zu den Treibhausgasemissionen in Deutschland im vergangenen Jahr vorgelegt. Darin kommt das Expertengremium zu dem Schluss, dass bei den Schätzung der Emissionsdaten durch das Umweltbundesamt (UBA) noch Nachbesserungen notwendig sind. Laut den Experten seien die Emissionen in Deutschland 2020 nur um drei Prozent zurückgegangen, wobei die Corona-Sondereffekte nicht unmittelbar eingerechnet werden könnten. Das UBA hatte seine Schätzungen Mitte März vorgelegt und damals einen Rückgang um 8,7 Prozent vorgerechnet. Die Gesamtemissionen lagen demnach im vergangenen Jahr bei knapp 739 Millionen Tonnen Treibhausgase.