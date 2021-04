Laschet oder Söder : Die Strippenzieher hinter dem Machtkampf

Die Protagonisten des Unions-Duells: CDU-Chef Armin Laschet (l.) und CSU-Chef Markus Söder. Gehen sie auf die Entscheidung in der K-Frage zu? Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Laschet oder Söder – wer wird Kanzlerkandidat der Union? In der Frage, die sich diesen Freitag entscheiden könnte, spielen nicht nur die Kontrahenten eine Rolle.

Angela Merkel (CDU) mischt sich nicht ein. „Ich wollte, will und werde mich da heraushalten“, befand die Kanzlerin Anfang der Woche. Wen sie gerne als ihren Nachfolger sehen würde, CDU-Chef Armin Laschet oder den CSU-Vorsitzenden Markus Söder, bleibt das Geheimnis der Regierungschefin. Im brachialen Machtkampf um die Kanzlerkandidatur müssen sich die beiden Unions-Matadore auf andere verlassen.

Fällt nun die Entscheidung? Der Freitag als „D-Day“ für die K-Frage war zuletzt von beiden Seiten angedeutet worden. Ob es so kommt, ob am Ende lediglich unter vier Augen oder mit einer jeweils fünfköpfigen Delegation aus Generalsekretären, Fraktionschefs und Vertrauten das letzte Gefecht geführt wird, darüber konnte auch am Donnerstag nur spekuliert werden. Völlig unklar ist zudem, wie der Schaden, der durch den Streit nach außen und im CDU/CSU-Verhältnis angerichtet worden ist, wieder gekittet werden kann. Der Bundestags-Wahlkampf naht. Wem kommt also jetzt im Schwesternzoff eine besondere Rolle zu?

Volker Bouffier: Der hessische Ministerpräsident ist der Elder Statesman der CDU. Zwar sind seine Monologe in den Gremien gefürchtet, aber aufgrund seiner Autorität gilt er im Moment als Strippenzieher hinter den Kulissen. Wenn jemand für die CDU-Granden Laschet beibringen muss, dass sein Kampf doch verloren ist, dann Bouffier. Und wenn jemand Söder erklären soll, dass die CDU-Führung nicht gedenkt, von Laschets Seite zu weichen, dann auch der 69-Jährige. Bouffier ist eine der Schlüsselfiguren zur Lösung des Konflikts.

Markus Blume: Der CSU-Generalsekretär ist in Berlin immer an der Seite Söders. Blume sekundiert seinem Chef bis zur Selbstaufgabe. Neulich wurde er in einer Talkshow regelrecht verlacht, als er behauptete, bei den Grünen rede keiner von „irgendwelchen Brutalitäten“. Wohl wissend, dass deren Kandidatensuche viel gesitteter abläuft. Auch wenn der bayerische Ministerpräsident Söder nur sich selbst vertraut, Blume ist sein verlängerter Arm in die Partei hinein, zur Basis, von der er sich voll unterstützt sieht. Der 46-Jährige müsste für einen Kanzlerkandidaten Söder den Wahlkampf managen – über Bayern hinaus.

Paul Ziemiak: Armin Laschets Generalsekretär in der CDU gilt als sehr gut vernetzt, er hat den programmatischen Erneuerungskurs der Union eingeleitet. Nach Annegret Kramp-Karrenbauer dient er auch dem neuen Vorsitzenden aus Nordrhein-Westfalen loyal. Mit Ziemiak beriet sich Laschet direkt nach der für ihn gruseligen Sitzung der Unionsfraktion am Dienstag, als es zum Schlagabtausch mit Söder kam. Die Stimmung pro Söder dort hat auch der CDU-Generalsekretär offenbar unterschätzt. Obwohl er selber Bundestagsabgeordneter ist. Sollte Laschet Kanzlerkandidat werden, wird der 35-Jährige sein wichtigster Wahlkampfmanager.

Alexander Dobrindt: Als bester Freund Söders gilt der CSU-Landesgruppenchef nicht; seine Unterstützung verpackt er meist nur in sprachliche Bilder. Aber Dobrindt vertritt das Söder-Prinzip: Mit harter Hand lenkt der 50-Jährige die Landesgruppe, die geschlossen hinter ihrem Ministerpräsidenten zu stehen hat. Auch dort geht bereits die Angst um, mit einem Kanzlerkandidaten Laschet bei der Bundestagswahl im Herbst noch schlechter abzuschneiden als im Jahr 2017. Dobrindt hat kein Problem, die Realitäten für seinen Vorsitzenden zu biegen. Am Dienstag sprach er am Rande des Showdowns bei der Fraktionssitzung von einem „einwandfreien Stil“ bei der Kandidatenfindung.

Als Elder Statesman der CDU eine Schlüsselfigur des Konflikts: Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. Foto: dpa/Andreas Arnold

Er sekundiert seinem Chef Markus Söder bis zur Selbstaufgabe: CSU-Generalsekretär Markus Blume. Foto: dpa/Matthias Balk

Er ist gut vernetzt und dient seinem Chef Armin Laschet loyal: CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Foto: dpa/Britta Pedersen

Nicht Söders bester Freund, aber ein loyaler Jünger: CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Foto: dpa/Kay Nietfeld

In Berlin unbekannt, gilt aber als „Mastermind“ hinter Laschet: NRW-Staatskanzleichef Nathanael Liminski. Foto: dpa/Henning Kaiser