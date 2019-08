Gesünder und stressresistenter : Neue Studie belegt: Optimisten leben länger

Boston Optimisten haben größere Chancen auf ein hohes Alter als Pessimisten. Das zeigten US-Forscher der Boston University in einer Studie, für die sie Gesundheitsdaten von 70 000 Krankenschwestern und 1429 Veteranen sowie Fragebögen nutzten.

Danach lebten die Frauen in der besonders optimistischen Gruppe im Schnitt um 15 Prozent länger als die in der pessimistischsten Gruppe. Bei optimistischen Männern betrug der Unterschied in der Lebenszeit elf Prozent.Die Chance, 85 oder älter zu werden, war bei der Gruppe der stärksten Optimistinnen um 50 Prozent größer als bei den stärksten Pessimistinnen. Bei den Männern betrug der Unterschied laut Studie 70 Prozent. Dies hatte auch, aber nicht nur, mit einer gesünderen Lebensführung zu tun, die die die Optimisten hatten. Rechneten die Wissenschaftler Unterschiede in der Lebensführung mit ein, war der Effekt geringer, aber immer noch vorhanden. Die Forscher vermuten daher, dass Optimisten noch weitere Lebensvorteile haben, etwa sich besser von Stresssituationen zu erholen.