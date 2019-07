Tierpark : Breitmaulnashorn-Seniorin mit 50 Jahren gestorben

Nashorn Doris kam 1974 nach Deutschland. Foto: dpa/--

Hodenhagen Im Serengeti-Park Hodenhagen in Niedersachsen ist das 50 Jahre alte Nashorn Doris gestorben. Das Weibchen war das bundesweit älteste Breitmaulnashorn, teilte am Freitag der als zoologischer Garten anerkannte Park in der Lüneburger Heide mit.

