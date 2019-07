Tag der Autobahnkirchen : Räume der Stille an der Autobahn

Kassel Der „Tag der Autobahnkirchen“ will auf die besonderen Gotteshäuser hinweisen.

Die Zeit rast, die Menschen auf der Autobahn manchmal auch. Wer sich bei all dem Trubel nach einer kurzen Auszeit in Stille sehnt, findet sie in Gotteshäusern am Rande der Autobahn. 44 solcher Kirchen gibt es in Deutschland – und um sie dreht sich diesen Sonntag der „Tag der Autobahnkirchen“. Jedes Jahr laden die Gemeinden zu Gottesdiensten und Andachten mit einem Reisesegen ein, das ZDF übertragt diesmal einen Fernsehgottesdienst live aus der evangelischen Autobahnkirche in Vlotho-Exter.