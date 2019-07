Sankt Augustin : Zehn Jahre Haft für Mord an 17-Jähriger

Zehn Jahre Haft für Mord an 17-Jähriger

Bonn Ein 18-Jähriger ist vom Landgericht Bonn wegen versuchter Vergewaltigung und Mordes zur Jugend-Höchststrafe von zehn Jahren verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Verurteilte eine 17-Jährige in Sankt Augustin bei Bonn getötet hat.

Der Deutsch-Kenianer hat die Schülerin laut Anklage in der Nacht zum 1. Dezember 2018 in seinem Zimmer in einer Obdachlosenunterkunft vergewaltigt und erstickt. Zur Tatzeit war der Mann noch 17 Jahre alt.