Brände in Australien : Karotten für Wallabys in Not

Karotten für Wallabys in Not

Brände in Australien

Schmackhafte Hilfe für kleine Kängurus in Australien: Um die von Buschbränden betroffenen Wallabys zu versorgen, haben Helfer Karotten und Süßkartoffeln aus der Luft abgeworfen. Hintergrund ist, dass die Tiere in den abgebrannten Gebieten oft nichts zu fressen finden.

Derweil ist es der Feuerwehr in Australien gelungen, den größten der dort tobenden Buschbrände unter Kontrolle zu bringen. Man habe das „Gospers Mountain Fire“ nahe Sydney eindämmen können, hieß es. Foto: supplied/NSW National Parks and Wildlife Service via AAP/dpa