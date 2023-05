Überraschung Sieg gegen Fnatic: Liquid holt Titel in Valorant EMEA League

Der Weg zum Titel war hart umkämpft. Nachdem Liquid die erste Map Lotus (11:13) abgeben musste, folgte auf Ascent eine Zitterpartie. Beim Stand von 12:5 für Liquid kippte das Momentum. Sieben Runden in Folge jubelte nur Fnatic. In der Verlängerung zeigte Liquid jedoch Nervenstärke und feierte den umjubelten 14:12-Sieg in der Colosseum genannten E-Sport-Arena in Berlin.