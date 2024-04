Alltagspsychologie Mit kleinen Gewohnheiten zu einem besseren Lebensgefühl

Indem man sich Fragen stellt, findet man heraus, welche Gewohnheiten lohnenswert sind. „Man sollte wirklich nach dem eigenen Gefühl gehen: Was interessiert mich, was ist wichtig für mich? Was brauche ich?“, so Susanne Kobel. Und dann schauen: Was gehört dazu? Und womit fange ich an? Es ist wichtig, mit kleinen Schritten zu beginnen, und die Gewohnheit sollte klein, überschaubar und leicht umsetzbar sein.