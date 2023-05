2. Liga Sandhausen entschuldigt sich für falsche Stadion-Durchsage

Der HSV hatte zuvor mit 1:0 in Sandhausen gewonnen. Nach Spielschluss sei „es zur kontrollierten Platzbegehung“ durch Hamburger Fans gekommen. Währenddessen lief aber das Spiel des 1. FC Heidenheim noch, der durch zwei Treffer in der Nachspielzeit schließlich mit 3:2 beim SSV Jahn Regensburg gewann und so als Tabellenerster den HSV auf Relegationsplatz drei verdrängte.