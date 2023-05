BBL Ulm überrascht im Playoff-Halbfinale auch den FC Bayern

ratiopharm Ulm ist mit einem überraschenden Sieg beim Titelfavoriten FC Bayern München in die Halbfinal-Playoffs der Basketball-Bundesliga gestartet. Im ersten von fünf möglichen Partien setzte sich der Viertelfinal-Bezwinger von Meister Alba Berlin bei der Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri mit 87:69 (42:41) durch. Die zweite Begegnung findet am Dienstag (20.30 Uhr/MagentaSport) erneut in München statt.