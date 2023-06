Südamerikareise Baerbock und Heil reisen nach Brasilien

Heil sagte vor der Abreise, besonders in qualifizierten Pflegeberufen sei der Bedarf an Fachkräften in Deutschland groß, während es in Brasilien einen Überhang an gut ausgebildeten Pflegekräften gebe. Daraus könne man eine Win-win-Situation schaffen, bei der alle profitierten. Deutschland bekomme qualifizierte Fachkräfte, Brasilien profitiere, „etwa indem wir uns in der Ausbildung vor Ort engagieren“. Baerbock sagte: „Brasilianische Pflegekräfte und kolumbianische Elektriker finden in Deutschland bereits offene Arme. Diese Partnerschaft wollen wir ausbauen.“