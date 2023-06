Brände Waldbrandgefahr in Rheinland-Pfalz derzeit mäßig

Laut dem Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) herrschte am Freitag in weiten Teilen des Landes die Gefahrenstufe 3 (mittlere Gefahr). Nur in einem südlichen Bereich der Südpfalz an der Grenze zu Baden-Württemberg galt die zweithöchste Stufe (hohe Gefahr).