Wettervorhersage Viel Sonne und sommerliche Temperaturen erwartet

Offenbach · Den Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland stehen sommerliche Tage mit bis zu 27 Grad bevor. Am Sonntag werde es viel Sonnenschein geben bei Höchsttemperaturen zwischen 23 und 27 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit.

03.06.2023, 13:50 Uhr

In der Nacht zum Sonntag kühlt es auf 12 bis 7 Grad ab, in der Eifel auf 7 bis 4 Grad. Zu Beginn der Woche ist wieder Sonne angesagt: Laut DWD steigen die Temperaturen am Montag auf 24 bis 27 Grad, im Bergland auf 23 Grad. Vereinzelt können Wolken vorbeiziehen. Am Dienstag wird es etwas bewölkter bei Höchstwerten zwischen 24 und 27 Grad. © dpa-infocom, dpa:230603-99-927157/2

(dpa)