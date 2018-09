später lesen 120 Chöre Festival „Sing City“ in St. Wendel FOTO: B&K / Bonenberger/ FOTO: B&K / Bonenberger/ Teilen

Viel Chor aufs Ohr bekamen Musik-Fans am Samstag in St. Wendel. Dort startete das Chorfestival „Sing City“, wo 120 Chöre und mehr als 3000 Sänger aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz den Schlossplatz in ein regelrechtes Gesangsparadies verwandelten.