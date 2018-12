Unabhängig vom Budget erzielten Filme, in denen die Hauptrolle weiblich besetzt war, weltweit mehr Umsatz als Filme, in denen Männer oder Jungen die Star-Rolle innehatten. In 105 der umsatzstärksten Filme war der Star weiblich, wie beispielsweise in „Wonder Woman“. Zudem bestanden seit 2012 alle Blockbuster mit einem Einspielergebnis von über einer Milliarde US-Dollar den sogenannten Bechdel-Test. Der nach der US-Feministin Alison Bechdel benannte Test fragt ab, ob in einem Film mehr als zwei Frauen mitwirken, die miteinander über etwas anderes reden als Männer. Das war zum Beispiel so in den neuen Teilen von „Star Wars“.