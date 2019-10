Mehrere Jahre Haft : Hartes Urteil gegen Spaniens Separatistenführer

Madrid Der historische Prozess gegen Kataloniens Unabhängigkeitsbefürworter geht zu Ende – und für den Anführer Carles Puigdemont beginnt eine neue Zitterpartie.

Die Obersten Richter sahen es als erwiesen an, dass die Verurteilten im Herbst 2017 trotz eines Gerichtsverbots ein illegales Unabhängigkeitsreferendum in der zu Spanien gehörenden Region Katalonien organisiert haben. Zudem hätten sie die Bevölkerung zum Ungehorsam aufgerufen und eine formelle Abspaltungserklärung auf den Weg gebracht. Spaniens Verfassung untersagt die Abtrennung eines staatlichen Territoriums.

Carles Puigdemont, der immer noch bekannteste Kopf der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung, saß übrigens nicht auf der Anklagebank. Er war nach Beginn der Ermittlungen nach Belgien geflohen. Dort residiert er seit zwei Jahren in der Nähe Brüssels in einer Villa, die er als „Haus der katalanischen Republik“ bezeichnet. Doch nun könnte es für Puigdemont eng werden: Kurz nach der Verkündung der Urteile schickte der Oberste Gerichtshof in Madrid einen internationalen Haftbefehl an die belgischen Behörden. In der Hoffnung, dass ein Auslieferungsgesuch nach den höchstrichterlichen Urteilen gegen Puigdemonts Mitstreiter nun mehr Erfolg hat, als dies in einem ersten gescheiterten Versuch vor zwei Jahren der Fall war.