Der Musiker und Komponist Peter Gotthardt erhält für sein Lebenswerk den Ehrenpreis des Deutschen Filmmusikpreises. Der 77-Jährige werde die Auszeichnung am 26. Oktober in Halle von Vorjahrespreisträger Harold Faltermeyer erhalten, teilte die International Academy of Media and Arts gestern mit.