Lynyrd Skynyrd-Gitarrist Ed King gestorben

(afp/SZ) Der frühere Gitarrist der US-Rockband Lynyrd Skynyrd, Ed King, ist mit 68 Jahren in Nashville gestorben. Laut dem Magazin „Rolling Stone“ litt er an Lungenkrebs. Die bodenständige Südstaaten-Band hatte in den 70ern mit „Simple Man“, „Free Bird“ und vor allem „Sweet Home Alabama“ einige große Hits.