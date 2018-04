Umsatz mit Veggie-Produkten steigt um 30 Prozent

Die Nachfrage nach vegetarischen und veganen Produkten in Deutschland steigt stark an. In den zwölf Monaten bis Ende Februar erreichte der Umsatz 959,8 Millionen Euro, berichtet die „Welt am Sonntag“. Dies sei innerhalb eines Jahres ein Plus von 30,4 Prozent. Regional klafft die Ausgabebereitschaft weit auseinander. An der Spitze liegt Hamburg mit im Schnitt 12,69 Euro pro Einwohner, Schlusslicht ist Mecklenburg-Vorpommern mit 6,07 Euro. Im Saarland waren es 8,11 Euro.