Die IG Metall ruft ab heute auch im Saarland zu Warnstreiks auf. Im Rahmen der Tarifverhandlungen legt am Morgen die Belegschaft bei ZF in Saarbrücken und Neunkirchen die Arbeit nieder. Für morgen sind Ausstände unter anderem bei Bosch und Bosch-Rexroth in Homburg sowie bei Ford geplant. Bei dem Autohersteller soll es auch einen Warnstreik in der Nachtschicht geben. Die IG Metall erhöht damit den Druck für die dritte Verhandlungsrunde am 18. Januar in Saarbrücken.