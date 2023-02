Zugmarschall überwältigt : „Das ist einfach unvorstellbar“ – Narrenansturm auf Rosenmontagszug in Neunkirchen

Foto: Engel 30 Bilder 120 000 Narren beim Rosenmontagszug in Neunkirchen (Fotostrecke)

Weit mehr Menschen als erwartet haben am Montag am Rosenmontagsumzug in Neunkirchen teilgenommen. Sowohl Polizei als auch der ausrichtende Karnevals-Ausschuss ziehen ein positives Fazit.