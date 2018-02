Kein Interesse an Frieden

Den Fortbestand des blutigen Bürgerkriegs aber allein am Unwillen Russlands festzumachen, wäre falsch. Russland ist der mächtigste Akteur. Aber auch die Rebellen, Islamisten, Kurden, die Türkei, USA, Israel und der Iran verfolgen in Syrien eigene, teilweise diametral widerstrebende Interessen. Und alle haben zumindest so viel Einfluss, dass ohne sie ein Frieden in Syrien unmöglich scheint.