Die Saar-Polizei geht an „Carfreitag“ gegen Raser vor

Hintergrund ist, dass es an dem kirchlichen Feiertag immer wieder zu illegalen Autorennen kommt. Die Szene spricht deshalb in Anlehnung an das englische Wort für „Auto“ vom „Carfreitag“. Für Tuning-Fans, die ihr Fahrzeug zu einem Renn-Gefährt aufmotzen, ist der Tag so etwas wie der Saisonauftakt. Geisert erinnerte an einen tödlichen Unfall am „Carfreitag“ im Jahre 2005. Damals raste ein 21-Jähriger mit seinem frisierten Opel Corsa in Bielefeld in eine Menschenmenge. Eine 25-jährige Frau starb, zehn weitere Personen wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Seitdem hält die Polizei an diesem Tag bundesweit verstärkt Ausschau nach Rasern.