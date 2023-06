Ausbau von Nah- und Fernwärmenetzen Wärmewende: Kommunen fordern flexiblere Fristen

Unterdessen wird in den Reihen der Ampel-Fraktionen weiterhin an Kompromissen beim Heizungsgesetz gefeilt. Es soll laut eines Koalitionsbeschlusses noch vor der Sommerpause vom Parlament verabschiedet werden. So könnte es bereits in der kommenden Woche erstmals im Bundestag behandelt werden. Danach würde eine Expertenanhörung folgen und Anfang Juli könnten Bundestag und Bundesrat in der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause final zustimmen. Ob dieser vorläufige Zeitplan jedoch zu halten sein wird, ist derzeit ungewiss.