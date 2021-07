Soziale Grundsicherung : Selbstständige machen trotz Corona-Krise einen Bogen um Hartz IV

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat das Hartz-IV-System für Selbstständige geöffnet, um sie in der Corona-Krise aufzufangen. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Exklusiv Berlin Trotz der erleichterten Zugangsregeln ist die Zahl der Selbstständigen, die Hartz-IV-Leistungen beziehen, in der Corona-Krise seit Anfang 2020 kaum angestiegen. Das geht aus der Antwort des Arbeitsministeriums auf eine kleine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor, die unserer Redaktion vorliegt.

Demnach bezogen vor dem Ausbruch der Krise im Januar 2020 rund 68.000 Selbstständige die soziale Grundsicherung. Im Februar 2021 waren es nach den letztverfügbaren Daten der Bundesagentur für Arbeit knapp 80.000 – also lediglich rund 12.000 mehr als vor der Krise. Insgesamt zählte das Statistische Bundesamt Anfang 2020 jedoch rund 2,2 Millionen Solo-Selbstständige in Deutschland und weitere 1,4 Millionen Selbstständige mit Beschäftigten, von denen viele von den Schließungen und Einschränkungen in der Corona-Krise betroffen waren.