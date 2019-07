Sportler verunglückt in Italien : Stuttgarter Sportler in Italien verunglückt

Rom () Eine Gruppe deutscher Sportler aus Stuttgart ist in den italienischen Alpen in der Lombardei verunglückt. Eine Frau sei gestorben, zwei Männer seien schwer verletzt, meldete die Bergrettung am Mittwoch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken