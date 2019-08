Dammbruchgefahr in England : Damm in Nordengland ist wieder sicher

Damm in Nordengland ist wieder sicher

Whaley Bridge () Fast eine Woche nach der Evakuierung wegen eines drohenden Dammbruchs (die SZ berichtete) dürfen die Bewohner des nordenglischen Städtchens Whaley Bridge wieder in ihre Häuser zurück.

Das hat die Polizei am Mittwoch mitgeteilt. Einsatzkräfte hatten den Damm gestützt und den Wasserstand mit Hochleistungspumpen gesenkt. Für den hohen Wasserstand hatte Regen gesorgt: binnen 48 Stunden so viel wie sonst in eineinhalb Monaten.