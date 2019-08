Rund vier Euro weniger als vor zwei Jahren : Studie: Kinder bekommen weniger Taschengeld

Berlin Eltern zahlen ihren Kindern in Deutschland weniger Taschengeld als noch vor zwei Jahren. Das geht aus einer neuen repräsentativen Studie im Auftrag von sechs Zeitschriftenverlagen über das Konsumverhalten von Heranwachsenden hervor, die am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Danach bekamen Kinder zwischen vier und 13 Jahren zum Umfragezeitpunkt im Frühjahr 2019 im Schnitt 20,52 Euro monatlich. Das sind laut der Kinder-Medien-Studie 2019 rund vier Euro weniger als vor zwei Jahren.

Als einen der Gründe vermuten die Experten, dass Familien immer mehr Handyverträge abschließen oder digitale Käufe für ihre Kinder übernehmen und dann auch bezahlen. Dies könnten beispielsweise Filmdownloads oder Computerspiele sein, wie Malte Riken aus der Verlagsleitung beim Zeit-Verlag erklärt. Konkrete Erklärungen dafür, warum Kinder weniger Taschengeld bekommen, liefere die Studie aber nicht.