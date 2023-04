„Tag der Klimademokratie“ Aktionstag bringt Bürger und Bundestagsabgeordnete zusammen - aber Saarländer fehlen

Bundestagsdebatten können Bürger nur als Zuschauer verfolgen. Am „Tag der Klimademokratie“ sollen dagegen auch die Wähler zu Wort kommen und die Chance erhalten, mit den Volksvertretern live zu diskutieren: „Tag der Klimademokratie“ heißt die Aktion, die am Samstag, 29. April, online stattfindet. Mitglieder des Bundestags diskutieren dabei mit bis zu 20 Personen in je einstündigen Gesprächen über die Klimakrise – genauer: über die Frage „Wie werden wir endlich fossilfrei?“