Saarbrücken Klaus Bouillon (CDU) will kurzen Prozess mit Tätern machen, die Schiedsrichter angegriffen haben. Sie sollen „schnellstmöglich bestraft werden“.

Wenn Klaus Bouillon (CDU) am Sonntag (15. September) in seine Heimatstadt zur Grillparty lädt, dann will er als saarländischer Sportminister ein Zeichen setzen, wie er sagt. „Es soll ein Dankeschön für die Ehrenamtler sein.“ Für Schiedsrichter, von denen sich viele während ihres Einsatzes auf dem Spielfeld im Stich gelassen fühlen. Mit wenig Rückhalt seitens des Saarländischen Fußballverbandes (SFV), wenn es um ihre Sicherheit während und nach Partien geht. Solch eine Attacke hatte zuletzt einen ihrer Kollegen ins Krankenhaus gebracht, als der Vater eines C-Junioren-Spielers ihn in Merzig nach dem Spiel zusammengeschlagen haben soll. Kurze Zeit später mussten Polizisten in Sulzbach einen Schiri aus seiner Kabine geleiten, nachdem er sich nach Tritten und Beschimpfungen dorthin geflüchtet hatte.