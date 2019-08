Nach C-Jugend-Begegnung in Brotdorf – Schiedsrichter wird krankenhausreif geschlagen

Polizeieinsatz bei C-Junioren-Fußballspiel in Merzig: Der Schiedsrichter wurde zusammengeschlagen. (Symbolbild). Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Merzig Mit Verdacht auf Gehirnerschütterung kommt Unparteiischer aus Weiskirchen in Merziger Klinik.

Nach Abpfiff einer C-Junioren-Begegnung in Merzig-Brotdorf am Samstagnachmittag (24. August) ist der Schiedsrichter hinterrücks zusammengeschlagen worden. Entsprechende Informationen der Saarbrücker Zeitung hat ein Polizeisprecher am Sonntag bestätigt.