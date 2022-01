Demonstration gegen Corona-Impfpflicht : 6000 Demonstranten gegen die Impfpflicht

Die bisher größte Demonstation im Saarland gegen die Corona-Maßnahmen und eine Impfpflicht fand am 9. Januar in Saarbrücken statt. Foto: Hélène Maillasson

Saarbrücken Menschen aus allen Landkreisen und aus Frankreich zogen durch Saarbrücken - Polizei: Veranstaltung lief friedlich ab

Kurz vor 15 Uhr wird die Parkplatzsuche schwierig im Saarbrücker Nauwieser Viertel. Wieder treffen sich heute Menschen aus dem ganzen Saarland am Landwehr Platz um gegen die potenzielle Einführung einer Corona-Impfpflicht zu protestieren. Die Zahl der Demonstranten wird von Woche zu Woche größer. Nach Angaben der Polizei kamen bei der heutigen Veranstaltung 6000 Menschen zusammen. Unterstützung gibt es auch aus Frankreich, wie zum Beispiel durch ein Ehepaar aus der Nähe von Freyming-Merlebach. Gefragt, warum sie heute zur Demo gekommen sind, sagt die Frau: „Die Impfung nützt gar nichts.“ Sie und ihr Mann hätten sich seit zwei Jahren nicht mit Corona angesteckt. „Aber wir kennen viele Leute, die schon Corona hatten – und das obwohl sie geimpft waren.“ Darauf hingewiesen, dass die Impfung darauf abzielt vor allem schwere Verläufe zu verhindern, zuckt sie die Schulter. Es werde ständig irgendwas anderes behauptet, sie glaube nur das, was sie bei ihr und bei anderen sehe.

Dabei sind nicht alle, die durch die Saarbrücker Innenstadt ziehen, gegen die Impfung an sich. So wie Nadine aus Saarbrücken. Sie selbst sei doppelt geimpft. „Mein Arzt hat mir dazu geraten, weil ich vorerkrankt bin. Für mich ist Corona gefährlicher als die Impfung. Aber bei meinen Kindern ist es anders“, sagt sie. Sie habe drei Jungs, die gesund seien und sie wolle nicht, dass sie zur Impfung gezwungen werden. „Ich will, dass sie ganz normal ins Freibad oder zum Fußball gehen können, auch ungeimpft.“

Als die ersten Teilnehmer auf die Wilhelm-Heinrich-Brücke laufen und gleichzeitig die letzten zuwinken, die noch am Finanzamt vorbei marschieren, bricht Jubel aus. Offenbar sind sie selbst überrascht, dass der Demo-Zug so lang geworden ist. Wie in den vergangenen Wochen verläuft auch am Sonntag die Demonstration ruhig. Die Maskenpflicht wird zwar nur in den ersten Reihen konsequent durchgezogen, aggressiv verhalten sich die Demonstranten nicht. Laut Polizei wurden drei Verstöße geahndet wegen einer Deutschland-Fahne mit einer Banane drauf – eine Verunglimpfung staatlicher Symbole. Die meisten Aufschriften haben Botschaften wie „Solidarität mit Ungeimpften“, „Mein Körper, meine Entscheidung“ oder „Wir sind keine Versuchskaninchen“. Politische Plakate oder Delegationen sieht man nicht.

Doch wer sich in den Reihen der Demonstranten mischt, trifft auf den Spitzenkandidaten der AfD für die Landtagswahl, Kai Melling, sowie die Nummer zwei der Landesliste, Boris Huebner. Beide seien da als Privatpersonen. „Wir sind in einem freien Land. Jeder, der sich impfen lassen will oder sollte, zum Beispiel aufgrund von Vorerkrankungen, kann das machen. Aber eine Impfpflicht für alle und immer wiederkehrende Lockdowns, das ist nicht hinnehmbar“, sagt Melling.