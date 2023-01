VÖLKLINGEN : Metzgerei Hachenthal nach 103 Jahren geschlossen

Das Foto entstand am 28. Oktober 2019 zum 100-jährigen Bestehen der Feinkostmetzgerei Hachenthal in Völklingen, von links: Lisa Meyer, Sophia Meyer, Henni Hachenthal, Eric Hachenthal und Manuela Schmitt. Foto: BeckerBredel

VÖLKLINGEN Völklinger Familienbetrieb, in dritter Generation geführt, wurde mehrfach von Gourmet-Zeitschrift ausgezeichnet.

Eine Ära ist zu Ende: Die Feinkostmetzgerei Hachenthal in der Völklinger Poststraße ist seit dem 4. Januar geschlossen. „Meine Eltern befinden sich nun nach 45 Berufsjahren im wohlverdienten Ruhestand“, teilt Lisa Meyer auf SZ-Anfrage mit. Im Oktober 2019 hatte der Betrieb sein 100. Firmenjubiläum gefeiert. Fleischermeister Eric Hachenthal führte das Familienunternehmen in der dritten Generation. Sein Großvater, der aus dem Hunsrück stammte, eröffnete im Jahr 1919 eine Metzgerei an der Ecke Bergstraße/Hirtenstraße. Später zog die Firma ein paar Meter weiter in die obere Poststraße. Lisa Meyer, die Tochter der Hauses, setzte die Familientradition fort und arbeitete im Geschäft mit.