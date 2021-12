Kuriose Corona-Debatte in der Congresshalle : Saarbrücker Stadtrat verpflichtet sich selbst zu 3G

Das 2Gplus-Schild an der Eingangstür der Saarbrücker Congresshalle gilt nicht für die Stadtverordneten. Die haben im Saal West der Congresshalle für ihre Ratssitzungen am Dienstag eine 3G-Pflicht beschlossen. Foto: Dietmar Klostermann

Saarbrücken Kuriose Debatte: Der Saarbrücker Stadtrat hat sich am Dienstagabend einstimmig 3G für die kommende Sitzung am 14. Dezember verordnet. Draußen an der frischen Luft müssen allerdings auch die Politikerinnen und Politiker die 2G-Regel einhalten.