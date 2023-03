Aktion in Saarbrücken gestartet Doch noch eine Chance? Restaurant-Mitarbeiter bei Kaufhof kämpfen ums Überleben

Es lief doch alles so gut: Die Umsätze stimmten, die Kunden sprach das Angebot offensichtlich an, die Mitarbeiter – ein eingeschworenes Team. Also gab es überhaupt gar keinen Grund, an eine Schließung des Kaufhof-Restaurants in Saarbrücken zu denken, ist dessen Betriebsratsvorsitzender Raphael Froeliger überzeugt.