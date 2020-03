Neuheit im Saarland : Die erste Fahrradstraße ist in Alt-Saarbrücken

Die Hohenzollernstraße in Alt-Saarbrücken ist Sitz wichtiger Einrichtungen wie der Handwerkskammer und der Stadtwerke. Ein erster Schritt, sie attraktiver zu machen, war der Umbau der Kreuzung an der Roonstraße. Seither dürfen Radler über die Kreuzung hinweg die Einbahnstraße in Gegenrichtung befahren. Zwischen Roonstraße und Neumarkt wird die Stadtverwaltung in diesem Jahr zuerst die Voraussetzungen schaffen für die Fahrradstraße. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Ratskoalition ebnet landesweiter Neuheit den Weg. Radlerlobby mahnt von Stadtpolitik noch deutlich größere Verbesserungen an.

Saarbrücken bekommt die erste Fahrradstraße des Saarlandes. Die Umwidmung der Hohenzollernstraße in Alt-Saarbrücken ist auf den Weg gebracht. Das Nauwieser Viertel wird die erste Fahrradzone in der Landeshauptstadt. Das hat die Stadtratskoalition aus CDU, B90/Die Grünen und FDP beschlossen. Dazu Torsten Reif, der verkehrspolitische Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen: „Damit die Verkehrswende in Saarbrücken gelingt, müssen wir alle infrastrukturell möglichen Maßnahmen nutzen, um die umweltfreundlichen Verkehre, darunter den Radverkehr, zu stärken.“ Der Beschluss für das Nauwieser Viertel und die Hohenzollernstraße sei ein wichtiger Schritt hierzu. Am 14. Februar habe der Bundesrat als letzte Instanz die Straßenverkehrsordnung geändert. Damit sei die Einführung von Fahrradzonen möglich, sagt Reif.

Sinnvoll seien solche Vorhaben, wo es wie im Nauwieserviertel und der Hohenzollernstraße erheblichen Radverkehr gebe. Fläschner erinnert an stark frequentierte Einrichtungen entlang der Straße wie die Marienschule, die Handwerkskammer und die HTW. Nicht zu vergessen das Umweltministerium, die Stadtwerke und die großen Miethäuser. Die Politik setze damit ein Zeichen, dass sie Radverkehr wolle. Fläschner sagt, der ADFC habe oft Entscheider in der Politik an die Bedeutung der Hohenzollernstraße erinnert. „Man muss solche Themen auf der Agenda halten.“

Kreutzer und den Mitstreitern genügt das nicht. Das Radelkollektiv fordert, dass Politiker beim Radverkehr die Innenstadt besser mit der Umgebung verbinden. Auch in den Stadtteilen seien die Voraussetzungen für ein Umsteigen zu verbessern. Kreutzers Appell an die Stadtpolitik sieht so aus: „Wir dürfen die Bezirke und Stadtteile drumherum nicht vergessen. Denkt an Malstatt, denkt an Gersweiler! Setzt nicht nur auf eine Art der Fortbewegung!“ Außerdem will Kreutzer den Blick für Details schärfen. Gerade, wo sich Großes tun wird. Die Löcher in der Hohenzollernstraße müssten weg, soll sie bald eine Fahrradpiste werden. „Die sind für Radfahrer richtig gefährlich.“ Kreutzer zufolge gefährlich wie Tempo 50, wo Auto- und Radverkehr sich sehr nahe kommen, etwa auf der Wilhelm-Heinrich-Brücke. Was für Kreutzer beweist: Um den Radverkehr nach vorn bringen, sei nach wie vor viel zu tun. Und es bestehe noch großer Lernbedarf.