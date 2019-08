Kostenpflichtiger Inhalt: Rollenspiel auf der Halde in Reden : Mit Zeitreisepass unterwegs auf der Halde

Direkt aus dem Land Elphame ist die bunte Elfe gekommen, um den Fairycircus aus Niedersachen, zu dem der rote Herr rechts gehört, von zu viel Unsinn abzuhalten. . Foto: Jörg Jacobi

Schiffweiler Rund 55 000 Menschen in den ausgefallensten Kostümen bevölkerten drei Tage lang das Gelände der ehemaligen grube Reden. Ein Erlebnis vor allem für die Augen.

Oh je! Das hat doch glatt eine Rüge gegeben. Wie kann man aber auch so ungeniert das Amt für Ätherangelegenheiten ansteuern, ohne seinen Zeitreisepass dabei zu haben? Ein Unding. Gott sei Dank hat Anja Bagus ein Einsehen mit den Unwissenden und stellt nach Ermahnung gerne das fehlende Dokument aus, versehen mit Visum und allem Drum und Dran. „Das ist so was ähnliches wie ein Sticker-Album“, erläutert die Essener Autorin, die’s erfunden hat und seitdem besagtes Amt leitet, die vergangenen drei Tage in der Steampunk-Halle des Fantasie- und Rollenspiel-Konvents, der Fark(-Messe), am Zukunftsort Reden.

Die Steampunk-Fraktion hat in diesem Jahr zur Halle noch eine große Außenfläche der insgesamt 32 000 Quadratmeter Gesamtfläche bekommen, 7000 mehr als bei der letzten Fark vor zwei Jahren. Das nutzen die Steampunker unter anderem, um mit der großen Steampunk-Maschine, an der jeder ein Zahnrad anbauen kann, Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Denn darum geht es dem veranstaltenden Verein Fit4Charity auf diesem, wie es Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) als Schirmherr bei der Eröffnung am Freitagaend gesagt hat, „größten Charity-Event der Bundesrepublik“. Dort hat sich die Messe längst herumgesprochen. Ob Steampunkerinnen Svenja und Jenni vom Bodensee oder der Endzeitler Julius aus Mannheim, ob die Elfe Mrieka aus Kiel oder der Stormtrooper Kevin aus der Nähe von Nürnberg – und sogar „The German Spock“ Jens Dombek aus Berlin: Die buntesten Gestalten bevölkerten drei Tage lang das Gelände der ehemaligen Grube Reden. Die Wassergärten waren in diesem Jahr eher was zum Entspannen und Abkühlen – was mandalorianische Beskarschmiede eifrig nutzte. Zombie-Walk, die traditionelle Schlacht zwischen Endzeit und Star-Wars sowie die Kostümprämierung fanden hier unten statt. Alles barrierefrei zu erreichen im Übrigen. Die Hauptmusik spielte „oben“. Dieses Mal auch auf einer zweiten Bühne, die Zauberer Kalibo beispielsweise ebenso nutzte wie die Aktion „Kunst gegen Bares“. Sie bildete das eine Ende der Fark, mitten im Heidiland, das gut beschützt von Samurai und Stormtroopern zu den Neuerungen gehörte. Neu im Übrigen auch: Spezielle Führungen à la Jurassic Park durch Gondwana – und ganz was anderes für die, die es gerne ruhiger angehen: die Retro-Lounge mit alten Computerspielen und -konsolen satt. Nicht zu vergessen die Großbuchstaben á la Hollywood mitten auf dem Haldenberg: „FARK“.

Foto: BeckerBredel 57 Bilder Fark in Landsweiler-Reden ist eröffnet – wir haben die ersten Eindrücke.

Foto: BeckerBredel 122 Bilder So bunt ging’s am zweiten Tag bei Fark in Reden zu.

Foto: BeckerBredel 98 Bilder So viel Fantasie und Rollenspiel in Reden.

Lesen Sie auch Fark auf der Halde in Reden : Wo Träume wirklich wahr werden

Lesen Sie auch Fark auf der Halde in Reden : Eine große kunterbunte Familie

Nichts als Unsinn im Sinn haben die Mitglieder des Fairycircus aus Niedersachsen, die auf dem Festplatz ihre Kunststückchen zeigten. Foto: Jörg Jacobi