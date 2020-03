Kostenpflichtiger Inhalt: Pläne für Brauerei-Gelände : Merziger Stadtkern verändert sein Gesicht

Ein Anblick, der bald Geschichte sein könnte: Die Markhalle Merzig (Bildmitte) auf dem ehemaligen Brauerei-Gelände mitten im Stadtzentrum soll abgerissen werden und einem fünfstöckigen Büro- und Wohnkomplex weichen. Der Stadtrat hat nun das dafür notwendige Planungsverfahren auf den Weg gebracht. Foto: Ruppenthal

Merzig Stadtrat leitet Verfahren zur Umgestaltung des früheren Brauerei-Geländes ein – Markthalle soll Bürokomplex weichen.



Von Christian Beckinger

Eines der größten städtebaulichen Problemfelder in der Kreisstadt Merzig könnte demnächst verschwinden: In seiner Sitzung am Donnerstag hat der Stadtrat der Kreisstadt den Weg frei gemacht zur geplanten Neugestaltung des Markthallen-Geländes (die SZ berichtete). Der Rat stimmte mit großer Mehrheit (26 Ja-Stimmen, fünf Enthaltungen) für die Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplan-Verfahrens. Damit sollen die baurechtlichen Grundlagen für die vorgesehene Umgestaltung des Geländes geschaffen werden.

Das Areal der früheren Saarfürst-Brauerei mitten im Merziger Stadtkern liegt seit Jahrzehnten quasi im Dornröschenschlaf, diverse Versuche einer Attraktivierung und Erschließung des weitläufigen und zentral gelegenen Geländes waren bereits gescheitert. Nun plant die Merziger Projekt-Entwicklungsgesellschaft AFP dort die Errichtung eines großflächigen Büro-, Wohn- und Geschäftsgebäudes. Dieses soll sich unmittelbar an das bereits neu errichtete Barmer-Gebäude anschließen, ebenfalls ein von AFP realisiertes Projekt. Die bestehende Markthalle sowie angrenzende Büro- und Verwaltungsgebäude werden abgerissen. Auch drei Wohnhäuser in der Schankstraße, die ebenfalls zum Markthallen-Gelände gehören, sollen weichen.

Auf der durch den Abriss frei werdenden Fläche soll in einem ersten Bauabschnitt ein fünfstöckiger, rund 70 Meter langer und 19,50 Meter hoher Komplex entstehen. Hier sollen nach dem Willen der Investoren Büroflächen zur Vermietung eingerichtet werden, auch einige Wohnungen (bis zu sieben nach AFP-Angaben) sollen in dem fünften Stock, der als Staffelgeschoss leicht zurückgesetzt gestaltet wird, entstehen. Im Erdgeschoss des neuen Komplexes ist die Ansiedlung eines „dm“-Drogeriemarktes sowie einer Gastronomie vorgesehen. Das Projekt, dessen Investitionsvolumen von AFP-Chef Michael Schamper auf rund 24 Millionen Euro geschätzt wird, könnte bei zügigem Verlauf des Planungsverfahren bereits in diesem Jahr anlaufen und bis Mitte 2022 fertig gestellt sein.

Bürgermeister Marcus Hoffeld (CDU) sagte in der Ratssitzung am Donnerstag, mit dem Vorhaben werde „nicht nur ein zentraler Teil der Innenstadt baulich aufgewertet, hier entstehen auch viele neue Arbeitsplätze“. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Jürgen Auweiler, lobte die Planungen: „Das Gebäude passt in die Umgebung, die Höhen sind der umliegenden Bebauung angepasst, alle städtebaulichen Vorgaben werden eingehalten“. Nach Ansicht von Auweiler werde mit dem als „Merziger Mitte“ firmierenden Vorhaben die Kreisstadt als Mittelzentrum an der Unteren Saar nach vorne gebracht. Er wies darauf hin, dass mit der vom Investor vorgesehenen Dachbegrünung und der Entsiegelung bestehenden Flächen rund 3000 Quadratmeter begrünter Fläche mitten in der Stadt neu geschaffen würden. „Was lange währt, wird endlich gut“, kommentierte der SPD-Fraktionsvorsitzende Manfred Klein das Projekt. Er sehe in den Erschließungsplänen eine „Win-Win-Situation für alle Beteiligten“. Bereits das von AFP errichtete Barmer-Gebäude habe eine Aufwertung für die Innenstadt gebracht. Klein weiter: „Dieses Projekt zeigt auch, dass Investoren Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt und in die Verlässlichkeit von Stadtverwaltung und Politik haben.“ Hermann Schuh (Freie Wähler/FDP-Fraktion) begrüßte die Initiative des Investors. „Dieser Bereich wird damit städtebaulich sinnvoll genutzt und aufgewertet.“ Der vorgesehene Abriss der Markthalle sei „überfällig“. Allerdings bemängelte Schuh mangelnde Transparenz und eine zu späte Einbindung der städtischen Gremien in das Planungsverfahren.

Für die Grünen-Fraktion begrüßte Heinz Temmes insbesondere zwei Punkte an den vorgelegten Plänen: So werde die maximal mögliche Gebäudehöhe von 22 Metern von den Planern um rund 2,50 Meter unterschritten – „das ist schon mal gut“. Auch dass die aktuell vollständige versiegelte Fläche der früheren Brauerei-Betriebsstätte zu größeren Teilen entsiegelt und wieder begrünt werde, sei positiv zu sehen. Dennoch machte die Grünen-Fraktion in einem Änderungsantrag noch einige Vorschläge zur Gestaltung von Gebäude und Grundstück, die sie berücksichtigt sehen wollte. So solle ein Radweg über das Gelände ausgewiesen werden, der als Anbindung zu Poststraße und Bahnhofstraße fungieren solle. Auch solle ein Durchgang zwischen dem Barmer-Gebäude und dem neuen Komplex frei gelassen werden, um eine fußläufige Verbindung zur Schankstraße zu schaffen. Zudem schlugen die Grünen eine vorgesetzte Fassadenbegrünung sowie die Errichtung von Fotovoltaikmodulen auf dem Dach des neuen Gebäudes vor. Hierzu verlas Bürgermeister Marcus Hoffeld eine E-Mail des Projekt-Investors AFP, in der dieser zu den Vorschlägen der Grünen Stellung bezog – und sich aus unterschiedlichen Gründen dagegen aussprach. Dies tat dann auch der Stadtrat, der den Änderungsantrag der Grünen mit 24 Nein-Stimmen bei fünf Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen zurückwies.

So soll sich der neue Büro-, Geschäfts- und Wohnkomplex (weiße Fläche) auf dem Markthallengelände in die Umgebung einpassen. Foto: Funk Architekten/AFP. Foto: Funk Architekten/AFP/Funk Architekten