Saarbrücken Die Angst vor einer Ausbreitung des Virus schränkt das öffentliche Leben im Land zunehmend ein.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass sich ein 50 Jahre alter Oberarzt der Universitäts-Kinderklinik in Homburg (vermutlich bei einem Kongress in Frankfurt) angesteckt hatte. Bis zum Mittwochabend seien insgesamt 58 Personen aus seinem direkten Umfeld auf das Virus untersucht worden, darunter Angehörige, Pflegekräfte, Ärzte und Patienten, sagte Bachmann. Alle Testergebnisse seien negativ. Dem erkrankten Arzt gehe es „gut“. Er sei sehr hilfreich bei der Suche nach seinen Kontaktpersonen gewesen. Am Donnerstag sollen weitere Personen aus seiner Umgebung getestet werden. Die Kinderklinik Homburg blieb mit erhöhten Schutzmaßnahmen zunächst geöffnet. Das Uniklinikum verbot am Mittwoch seinen Angestellten vorübergehend die Teilnahme an Dienstreisen und Fortbildungen sowie Kongressen im In- und Ausland.