Dritte Fußball-Bundesliga : Polizei zur Partie FCK – FCS auf dem Betze: Schon kurz nach Anpfiff zündeten erste Bengalos auf der Tribüne

Saarbrücker Fans auf dem Weg zum Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern vor dem Spiel in der dritten Fußball-Bundesliga FCK gegen FCS. Foto: Marcus Kalmes

Kaiserslautern Im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion sorgten die 47 000 Zuschauer für jede Menge Emotionen. Das Südwest-Derby FCK gegen FCS stand sowohl vor als auch nach der Begegnung unter besonderer Beobachtung der Polizei. Hier eine erste Bilanz.

Schon Tage vor dem Spiel in der dritten Fußball-Bundesliga auf dem Betzenberg hatte die Polizei darauf hingewiesen, dass sie mit mehreren 100 Beamten im Einsatz sein wird. Es gelte, die Fans der Roten Teufel von denen des anreisenden 1. FC Saarbrücken auseinanderzuhalten. Schon am Bahnhof wollten Kollegen der Bundespolizei an Ostersonntag, 17. April, die Oberhand behalten. Dann wurden beide Lager in getrennten Wegen zum Kaiserslauterer Fritz-Walter-Stadion geleitet. Das galt auch nach Spielende weg von der Spielstätte. Der FCK bezwang die Gäste 3:1.